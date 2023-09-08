Мир 08 сентября 2023, 12:34 Политолог Гришанов назвал саммит G20 данью традиции

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В ближайшие выходные, 9 и 10 сентября, в Нью-Дели состоится саммит G20, но не стоит ждать от него каких-то глобальных конкретных решений. Об этом радиостанции Sputnik рассказал научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов.

По его словам, эта встреча — скорее дать традиции. Впервые она произошла в 2008 году, когда был мировой экономический кризис. Тогда страны с ведущими экономиками объединились, чтобы решить проблему. Но сейчас это невозможно, потому что большинство настроены против России.

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«Сейчас объединить силы ни для чего не получится, потому что значительная часть G20 занимает позицию, что украинский кризис может быть решен на поле боя через нанесение стратегического поражения Москве», — отметил эксперт.

Напомним, Владимир Путин не будет участвовать в саммите. Вместо него представлять Россию будет министр иностранных дел Сергей Лавров.

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