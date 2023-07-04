Мир 04 июля 2023, 18:56 Политолог Гришаков заявил, что вступление Ирана в ШОС позволит распространить влияние организации

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Вступление Ирана в ШОС лишний раз демонстрирует, что ее члены не собираются соблюдать навязанные Западом правила игры. Об этом радиостанции Sputnik рассказал главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов.

По его словам, США и Евросоюз стремятся к изоляции таких гостударств, как Иран и Белоруссия. В то время как они находят понимание и новые возможности для выгодного сотрудничества на Востоке. И это, определенно, играет на руку ШОС.

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«Иран находится в стадии динамичного переговорного процесса со странами, не входящими в ШОС, в том числе с Саудовской Аравией. Его вступление в ШОС позволит говорить о распространении влияния организации далеко за пределы того периметра, который определяется границами ее членов», — сказал Антон Гришанов.

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