Мир 05 сентября 2022, 14:49 Поделиться Telegram

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Viber Политолог Гращенко заявил, что после победы правых Италия пойдет на контакт с Россией

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Коалиция правых партий Италии набирает популярность перед выборами. Политолог Илья Гращенков считает, что она может победить, после чего отношения страны с Россией улучшатся. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он отметил, что правое правительство не будет в открытую продвигать пророссийскую политику, но скорее всего, пойдет на контакт.

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«Думаю, отношения с Россией каким-то образом возобновятся. В основном, неофициальные, но на разных уровнях», — сообщил эксперт.

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Он отметил, что главной правой партией является Fratelli d’Italia, политики которой в неплохих отношениях с российскими властями.

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