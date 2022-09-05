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Политолог Гращенко заявил, что после победы правых Италия пойдет на контакт с Россией

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Коалиция правых партий Италии набирает популярность перед выборами. Политолог Илья Гращенков считает, что она может победить, после чего отношения страны с Россией улучшатся. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он отметил, что правое правительство не будет в открытую продвигать пророссийскую политику, но скорее всего, пойдет на контакт.

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«Думаю, отношения с Россией каким-то образом возобновятся. В основном, неофициальные, но на разных уровнях», — сообщил эксперт.

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Он отметил, что главной правой партией является Fratelli d’Italia, политики которой в неплохих отношениях с российскими властями.

Италия

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