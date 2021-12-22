Политолог Городненко заявил о дискриминации русских жителей Аляски

Политолог Юрий Городненко заявил, что Аляску должны вернуть России, так как США подвергают дискриминации ее русское население. Об этом он сказал в интервью «Политике сегодня».

Когда в 1867 году Российская империя и США заключили договор о передаче Аляски Америке, стороны договорились о предоставлении США русскому населению Аляски гарантий «пользования свободой, права собственности и исповедания своей веры». Однако уже к началу ХХ века на Аляске не осталось русских школ, кроме того, США сумели добиться провозглашения «автокефалии» Американской православной церкви.

«Потомки жителей Русской Америки подвергаются дискриминации. Территория, переданная США, не развивается. Это означает, что договор между Штатами и Российской империей не действителен. Русская Америка подлежит возврату», — считает Городненко.