Политолог: голосование по поправкам изменит отношение ЕС к России

По его словам, доказательством этого является то, что Еврокомиссия не обращала внимания на действия российской оппозиции во время голосования.

«Это происходит впервые после событий, связанных с Крымом и Донбассом. Потому что ЕК становится понятно, что их очень серьезно обманули», — считает Баширов.