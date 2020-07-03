Политолог: голосование по поправкам изменит отношение ЕС к России
Политолог Марат Баширов считает, что Евросоюз пересмотрит свое отношение к России в результате голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».
По его словам, доказательством этого является то, что Еврокомиссия не обращала внимания на действия российской оппозиции во время голосования.
«Это происходит впервые после событий, связанных с Крымом и Донбассом. Потому что ЕК становится понятно, что их очень серьезно обманули», — считает Баширов.