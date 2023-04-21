Мир 21 апреля 2023, 15:56 Политолог Глазунов оценил предложение Трампа об избавлении от ядерного оружия Политолог Глазунов: денуклеаризация — это нереально, это сказка

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Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал предложение бывшего президента США Дональда Трампа к мировому сообществу избавиться от ядерного оружия.

По словам политолога, есть как минимум три причины, почему это невозможно осуществить.

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«Это нереально, это сказка. <…> Первое: Соединенным Штатам невозможно верить. Они выходят в одностороннем порядке из любых договоров, если считают, что это им выгодно. Второе: каким образом это [ядерное разоружение] будет происходить?», — задался вопросом эксперт.

В-третьих, ядерное оружие является инструментом самозащиты, добавил Глазунов.

Дональд Трамп во время онлайн-выступления на канале Full Send Podcast в Youtube заявил, что он готов был бы заниматься денуклеаризацией.