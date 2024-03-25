Мир 25 марта 2024, 11:52 Политолог Глазунов не увидел ничего хорошего в комплименте ВВС США в адрес российских летчиков

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Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал заявление ВВС США о том, что действия пилота МиГ-31, который не допустил нарушения границы России бомбардировщиками B-1, являются безопасными и профессиональными.

По словам политолога, нет ничего хорошего в том, что американцы хвалят российских летчиков.

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«Действительно, они восхищены нашими летчиками, которые имеют богатый боевой опыт, потому что мы постоянно вынуждены отражать различного рода агрессии», — сказал Глазунов.

При этом он добавил, что российские летчики действительно способны выполнять все боевые задачи, которые ставит государство перед ними.