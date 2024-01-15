Мир 15 января 2024, 17:02 Политолог Геворгян: боевой потенциал хуситов не исчерпан после авиаударов США и Великобритании

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Удары со стороны американских и британских военных по йеменским хуситам не сильно уменьшили их боевой потенциал. Такое мнение высказала политолог, востоковед Карине Геворгян в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, США создали дополнительные риски для себя, а объявленные ими цели так и не были достигнуты. Правящие на севере Йемена хуситы обладают существенными боевыми возможностями.

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Геворгян отметила, что Иран не намерен включаться в конфликт и не собирается напрямую противостоять американцам.