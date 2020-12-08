Политолог: Германия не разделяет русофобскую политику США
Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что Германии не нравится русофобская политика США, и это может подтолкнуть бундестаг к сотрудничеству с Россией. Об этом сообщило РИА ФАН.
Он напомнил о словах спикера фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Армина-Паулюса Хампеля о том, что санкции против России не дали результата.
«АдГ последовательно заявляет о необходимости иметь хорошие отношения с Москвой», — уверен Данилин.
Также Данилин пояснил, что сейчас большинство в бундестаге составляют Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократическая партия (СДПГ). По его мнению, они настроены не слишком дружелюбно по отношению к России, но агрессия США им нравится еще меньше.
«Здесь есть почва для некоторого союза между АдГ и другими политическими силами», — уточнил эксперт.