Политолог Гаспарян: Запад покинет Украину после встречи Путина и Макрона

Итоги встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона не заставят себя ждать, считает политолог Армен Гаспарян. Запад может отказаться от помощи Украине, рассказал он «ПолитЭксперту».

Россия заняла жесткую позицию против потенциального вступления Украины в НАТО. Политолог заявил, что уже начинает распространяться информация о том, что США планируют перестать помогать Украине.

«Уже появляется информация, что на волне этих переговоров американцы и англичане дали своему бизнесу указание массово выводить капитал из Украины. Мы можем получить с этой точки зрения „Афганистан-2“. Просто чуть более пафосно обставленный», — считает Гаспарян.