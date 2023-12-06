Мир 06 декабря 2023, 14:26 Политолог Гасанов: интересы других стран никак не беспокоят Израиль

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Обострение конфликта на Ближнем Востоке показывает, что интересы других стран совсем не беспокоят Израиль. Об этом сообщил политолог, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, Египту не нужны потоки беженцев из Палестины, но Израилю все равно. В этом плане у страны очень жесткая линия в отличие от других государств. Израиль не волнует, что будет с остальным миром, отметил Гасанов.

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«Они говорят: примет Европа — пусть принимает Европа, Египет — пусть Египет, хотите, распределите по всему миру. Главное — это мы», — подчеркнул политолог.