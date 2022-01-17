Политолог Ганжара осудил Украину за невыполнение Минских соглашений

Украина на протяжении долгого времени пытается отойти от выполнения Минских соглашений, однако такой подход не приведет страну к миру. Таким мнением поделился политолог Владислав Ганжара в беседе с RT.

Эксперт отметил, что Зеленскому представилась возможность привести Донбасс к миру, однако сейчас мы лишь наблюдаем падение рейтингов политика. По словам Ганжара, сейчас президент Украины создает вокруг себя «информационные пустышки» и действует так, как поступал бывший глава страны Петр Порошенко.