Мир 25 декабря 2023, 16:53 Политолог Гайич: сербские беспорядки вряд ли приведут к новому «майдану»

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Демонстрация из-за недовольства результатами парламентских выборов прошла в Белграде. Ситуацию оценил политолог Стеван Гайич в беседе с ИА НСН.

Эксперт не увидел в беспорядках признаков нового «майдана».

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«Дело в том, что на акцию протеста в самом начале вышло очень мало людей. <…> Лидеры оппозиции кинули народ: когда начали разбивать стекла, они исчезли. Это говорит о том, что хотели подставить кого-то, а самих себя защитить», — пояснил специалист.

По его мнению, у оппозиции нет реальной поддержки, а сами митинги выглядят «искусственно».