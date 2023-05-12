Мир 12 мая 2023, 00:24 Политолог Гайич рассказал о важном влиянии Вучича в правительстве Политолог Гайич: Вучич сможет убрать из сербского правительства западных лоббистов

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Президент Сербии Александр Вучич мог бы перенаправить деятельность правительства и убрать оттуда западных лоббистов. Таким мнением поделился научный сотрудник Института европейских исследований, сербский политолог Стеван Гайич. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист подчеркнул, что власти страны не намерены вводить санкции против России. Однако страны Запада склоняют их к этому на протяжении 15 месяцев. Политолог подчеркнул, что смена правительства может произойти на фоне смены политического курса Сербии.

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«Если правительство переформатируется, то из него уберут прозападных министров. К примеру, министра горного дела и энергетики Михайлович», — заявил Гайич.