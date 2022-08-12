Политолог Форманчук рассказал, кто может сменить Байдена на посту президента США

Джо Байден, по данным американских СМИ, планирует снова баллотироваться на пост президента США в 2024 году. По словам политолога Александра Форманчука, шансов у него немного. Эксперт рассказал Общественной службе новостей, кто может сменить действующего президента.

Рейтинг Байдена довольно низкий, кроме того, у него есть проблемы со здоровьем. Поэтому демократы боятся, что на смену действующему президенту вернется его предшественник и оппонент, миллиардер Дональд Трамп. Сама демократическая партия кроме Байдена может предложить только две кандидатуры.

«Правящая сегодня в США демократия пытается ликвидировать Дональда Трампа и отстранить от участия в выборах. У демократов же другой альтернативы нет, не считая [вице-президента США] Камаллы Харрис и такой же, но более возрастной Нэнси Пелосси, которая „прославилась“ своим провокационным визитом в Тайвань», — рассказал Форманчук.