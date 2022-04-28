Политолог Фельдман оценил вероятность встречи лидеров России и Украины на саммите G20

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман предположил, смогу ли лидеры России и Украины встретиться на саммите G20. Об этом написала Lenta.ru.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от индонезийского коллеги Джоко Видодо посетить саммит «Большой двадцатки» (G20) на острове Бали.

«Неизвестно, что будет к тому времени с украинской государственностью, останется ли Зеленский на своем посту, решится ли он покинуть Киев для длительной зарубежной поездки. Индонезия, как принимающая сторона, хочет выступить в роли миротворца и подарить участникам конфликта взаимоприемлемый повод для проведения переговоров на высшем уровне», — сказал Фельдман.

Политолог подчеркнул, что вероятность самой встречи крайне низка.

«У [президента России Владимира] Путина и Зеленского уже имеется негативный опыт общения в „Нормандском формате“. Вряд ли они захотят его повторить. Кроме того, в последние время все более очевидным становится кризис международных диалоговых площадок», — резюмировал Фельдман.