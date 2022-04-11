Политолог Федоров рассказал, при каких условиях Ле Пен сможет победить на выборах

С большой вероятностью действующий президент Франции Эммануэль Макрон сможет переизбраться на второй срок. Таким мнением поделился ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Об этом сообщили NEWS.ru.

Помешать Макрону вновь стать президентом сможет лишь резонансный компромат или документы, которые подтверждают наличие финансовых махинаций, отметил эксперт. Он подчеркнул, что в наиболее удачном для себя раскладе Ле Пен сможет набрать 49%.

«Должно случиться чудо — резонансный компромат или документы по поводу махинаций с налогами Макрона, чтобы очернить его как человека, как государственного деятеля. А так, если ничего не изменится и арифметически голоса кандидатов, не прошедших во второй тур, перейдут Макрону, то солидное преимущество ему обеспечено», — рассказал Федоров.