Мир 30 мая 2023, 18:28 Политолог Федоров заявил, что Зеленский теряет свое влияние

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Депутат Верховной рады Гео Лерос сообщил, что в отношении Владимира Зеленского начали досудебное расследованию по подозрению в госизмене, и это первый звоночек для президента Украины. Таким мнением поделился с радиостанцией Sputnik президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

Он усомнился, что расследование приведет к каким-то результатам и тем более к реальному суду. Однако отметил, что это все равно первый звоночек для президента Украины.

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«То, что такие процессы начались внутри украинского истеблишмента, возможно, говорит о том, что Зеленский постепенно начинает терять влияние. Больших результатов у него нет, а ситуация только ухудшается», — подчеркнул Георгий Федоров.

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