Мир 07 июля 2023, 18:02 Политолог Федоров усомнился, что Франция может выйти из Шенгенской зоны

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Франция вряд ли выйдет из Шенгенской зоны, даже если это выгодно с точки зрения поддержания безопасности в вопросе с мигрантами. Таким образом эксперт по Франции, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров прокомментировал сайту телеканала «Звезда» соответствующую инициативу французского политика Николя Дюпон-Эньяна.

По мнению политолога, такой шаг действительно мог решить французскую проблему с погромами и протестами. Однако он будет противоречить концепции, которая годами создавалась в Европе. В конце концов, выходом было бы не покидать Шенгенскую зону, а разработать единый механизм реагирования и миграционную политику.

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«Я не думаю, что Франция пойдет на выход из Шенгенской зоны, потому что это один из важных успехов интеграции ЕС, создание свободы перемещения людей, в том числе в гуманитарном плане», — подчеркнул эксперт.

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