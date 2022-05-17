Политолог Федоров рассказал о роли премьер-министра во Франции

Премьер-министр во Франции нужен для того, чтобы «прикрывать» главу государства во внутренней политике, он считается «в хорошем смысле козлом отпущения, разменной фигурой». Таким мнением с NEWS.ru поделился политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Новым премьером Франции стала Элизабет Борн. По словам политолога, она будет служить «прикрытием» для Эммануэля Макрона, занимаясь социальными проблемами, вопросами экологии и промышленности.

«На политическом олимпе во Франции всегда президент, а премьер — разменная фигура, в хорошем смысле козел отпущения. Он отвечает за текущую политику, внутренние проблемы, вопросы внутри Евросоюза. <…> Основными требованиями для нового премьера были: проводить социальный курс, заниматься промышленностью и экологией. Борн их олицетворяет лучше всех, кроме того, она женщина, а гендерный вопрос на Западе тоже актуален. У неё инженерное образование, она была министром труда, занималась практической экономикой. Это практик, а не теоретик», — сказал эксперт.