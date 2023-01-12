Мир 12 января 2023, 15:57 Политолог Федоров рассказал, чем грозит решение Макрона повысить пенсионный возраст Политолог Федоров: идея Макрона повысить пенсионный возраст вызовет протесты во Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон решил провести пенсионную реформу и повысить возраст выхода на пенсию. Решение может стать причиной протестов по всей стране. Такую точку зрения озвучил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист пояснил, что Макрон обладает широкими полномочиями, из-за чего ожидать отставки политика не стоит. Однако представители оппозиции крайне негативно отреагируют на повышение пенсионного возраста. Кроме того, Федоров спрогнозировал, что многие жители страны начнут выходить на улицы.

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«Все будет зависеть от того, сколько людей выйдет на улицы. Если это будет 200-300 тысяч по всей стране, это еще сносно, а если выйдет миллион, это уже серьезно и грозит политическим кризисом», — отметил специалист.

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