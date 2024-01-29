Мир 29 января 2024, 18:59 Политолог Федоров назвал подковерной борьбой попытки ЕС шантажировать Венгрию

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Евросоюз пытается всеми силами продавить Венгрию, которая выступает против выделения Украине 50-60 миллиардов и бюджета ЕС. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

По его словам, в ход идут угрозы и шантаж. В частности, инвесторов убеждают не вкладывать деньги в Вегрию, чтобы разрушить ее экономику.

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«Все это подковерная борьба. Мы видим только отголоски в прессе», — отметил Федоров.

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