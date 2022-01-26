Политолог Федоров: Макрон предложит России переписать Минские соглашения

Политолог Сергей Федоров рассказал, как, по его мнению, правительство Франции попытается решить ситуацию с Украиной. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он считает, что президент страны Макрон может предложить переписать Минские соглашения.

«С чем мы, наверное, не сможем согласиться, потому что Россия стояла и будет стоять на полном выполнении Минских соглашений в их последовательности и по всем пунктам, что называется», — добавил Федоров.

Также политолог уверен, что власти Франции не разделяют точку зрения США насчет силового способа решения конфликта на Донбассе.