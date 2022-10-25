Мир 25 октября 2022, 06:43 Возвращение Дональда Трампа на пост президента изменит позицию США по Украине — политолог Политолог Фарли заявил, что возвращение Дональда Трампа изменит отношение США к Украине РИА "Новости"

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Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году может изменить отношение США к Украине. Они пересмотрят оказание военной помощи по линии НАТО, предположил в статье на сайте19FortyFive писатель, политолог Роберт Фарли.

По итогам ноябрьских выборов демократы, вероятнее всего, не займут лидерство ни в одной из палат конгресса. Однако приход республиканцев не сильно скажется на отношении США к Украине, потому что, во-первых, в самой Республиканской партии есть разные мнения, во-вторых, в руках президента Джо Байдена много других рычагов управления внешней политикой в обход парламента.

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Однако Дональд Трамп, по мнению политолога, остался главной силой в американской политике. Этого не изменили даже судебные разбирательства и скандалы. И он, вопреки общей позиции своей партии, намного охотней идет на контакт с другими крупными государствами.

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«Перспектива того, что Трамп отбудет еще один президентский срок, поставит под вопрос политику взаимодействия НАТО с Украиной», — заявил Роберт Фарли.

Политолог считает, что с его возвращением появится вероятность возобновления переговоров между Россией и Украиной, причем на условиях, менее выгодных для киевского режима. Однако победа Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году все-таки маловероятна. Его могут не допустить к участию в выборах из-за судебного преследования. Если же к власти придет другой кандидат от Республиканской партии, то у него будет своя тактика во внешней политике.