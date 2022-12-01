Мир 01 декабря 2022, 12:15 Политолог Евстафьев заявил, что российский вопрос для Европы становится все более болезненным

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Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в разговоре с радиостанции Sputnik заявил, что российский вопрос для европейских стран становится все более и более болезненным.

Ранее в МИД Франции сообщили о начале работы с европейскими и украинскими партнерами по созданию трибунала для расследования действий России на Украине.

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«Франция претендует на то, чтобы перехватить из явно слабеющих рук Германии бремя европейского лидерства. Поэтому Франция в ближайшее время будет выступать с огромным количеством разного рода инициатив», — считает Евстафьев.

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Он добавил, что французы стремятся сыграть решающую роль в обострении отношений с Россией.

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