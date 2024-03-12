Мир 12 марта 2024, 18:28 Политолог Евстафьев заявил, что политики в США стали все больше напоминать украинских коллег

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Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в разговоре с радиостанцией Sputnik заявил, что политики из США стали все больше напоминать украинских коллег.

Таким образом он прокомментировал заявление американского сенатора о том, что Белый дом должен направлять помощь Киеву только в виде займов.

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Евстафьев считает, что это заявление говорит о «переобувании».

«Уж если этот флюгер начал переобуваться, значит, ветры в Вашингтоне, хотя и не подули в нашу сторону, они все равно подули в другую сторону, и они стали крепчать», — сказал в эфире политолог.