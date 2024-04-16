Мир 16 апреля 2024, 16:23 Политолог Евстафьев заявил, что Китай продемонстрировал отношение к Шольцу еще в аэропорту

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Встреча Олафа Шольца в аэропорту Чунцина показала отношение китайских властей к канцлеру Германии. Об этом радиостанции Sputnik сообщил кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

По данным СМИ, Шольца в аэропорту Чунцина принял заместитель мэра города. У госдеятеля намечен трехдневный рабочий визит.

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«Его встреча — это уровень замминистра, председателя парламента, но не более того. Если когда-нибудь до Китая доедет Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон — прим. ред.), <…> то я не думаю, что он будет принят вот так же», — сказал Евстафьев.

Политолог добавил, что Макрон, в отличие от Шольца, — «лидер относительно суверенного, по сегодняшним европейским меркам, государства».