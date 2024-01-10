Мир 10 января 2024, 13:40 Политолог Евстафьев заявил, что история с исчезновением министра обороны Остина показала немощь США

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История с тем, как министр обороны США Ллойд Остин попал в больницу и три дня о нем никто ничего не знал обнажила серьезные проблемы в стране. Об этом радио Sputnik рассказал политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

По его словам, ситуация продемонстрировала, что среди политической верхушки нарушена связь. Власти СЩА просто не знают, как себя вести дальше. С одной стороны, хочется раздуть из этой истории скандал, с другой — испытывают страх.

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«Потому что они понимают, что этот казус в гораздо большей степени, чем состояние Байдена, показывает немощь сверхдержавы», — отметил Евстафьев.

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