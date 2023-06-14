14 июня 2023, 20:22
Политолог Евстафьев выступил против разрыва дипотношений с США
России не стоит разрывать дипломатические отношения США, лучше прекратить их с Польшей, Великобританией и Германией. Таким мнением с радиостанцией Sputnik поделился политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.
По его словам, три перечисленные страны напрямую участвуют в конфликте на Украине. Что и должно послужить поводом для ответных действий.
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«С Соединенными Штатами все равно нужно поддерживать некие линии контактов. Кроме того, мне кажется, что мы не должны лишать американскую политическую и общественную элиту надежды на нормальные двусторонние отношения», — отметил политолог.
Международные отношения
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