02 августа 2023, 19:13
Политолог Евстафьев связал возможное заключение Трампа с желанием убрать конкурента
Администрация президента США Джо Байдена начала подготовку «форсированной посадки» для Дональда Трампа. Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев связал это с желанием убрать конкурента на выборах. Об этом сообщило радио Sputnik.
По словам эксперта, сейчас в США ситуация с Трампом воспринимается очень серьезно. Администрация Белого дома поняла, что может проиграть оппоненту. В последние шесть месяцев возвращение Трампа к посту президента стало вполне реальным.
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«Именно поэтому они начали серьезно готовить его форсированную посадку. Несмотря ни на что. Любой ценой им его надо убрать», — отметил Евстафьев.
США
Белый дом в США
Дональд Трамп
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