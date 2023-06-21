Мир 21 июня 2023, 16:53 Политолог Евстафьев: США поставят Украине ракеты AMRAAM, чтобы вытеснить с рынка европейский ВПК

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Власти США хотят окончательно избавиться от конкурента в виде европейского военно-промышленного комплекса на рынке, поэтому сделали заказ компании Raytheon, она займется производством ракет класса «воздух-воздух». Таким мнением с радиостанцией Sputnik поделился политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

Он подчеркнул, что американцев давно раздражала конкуренция со стороны Европы. И они нашли способ совместить приятное с полезным, заказав производство ракет и прикрывшись необходимостью реэкспортировать остатки устаревшего вооружения.

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«Главное — зайти на этот рынок. И дальше вас с него очень сложно выкинуть, потому что надо под такого рода ракеты перестраивать самолеты, перестраивать радиолокационное обеспечение. Это влечет за собой огромное количество всяких организационных сложностей. Достаточно один раз зайти на рынок и выкинуть с него какие-то остатки, например, французских ракет», — пояснил Дмитрий Евстафьев.

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