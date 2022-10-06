Политолог Евстафьев: США подали России знак, обвинив Украину в убийстве Дугиной | 360°

Мир 06 октября 2022, 16:49 Поделиться Telegram

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Viber Политолог Евстафьев: США подали России знак, обвинив Украину в убийстве Дугиной

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Издание The New York Times со ссылкой на источник в спецслужбах США написало, что в Вашингтоне считают власти Украины причастными к убийству Дарьи Дугиной. По мнению политолога Дмитрия Евстафьева, такая утечка не может быть случайной и США таким образом «подают знак» России. Мнением эксперта поделилась радиостанция Sputnik.

Такая утечка не может быть неконтролируемой, считает политолог. Это информация, которую намеренно сообщили всему миру, и в первую очередь — России.

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«Расшифровывал бы я ее следующим образом: „Уважаемые российские спецслужбы, спецслужбы США, конечно, с вами борются, но красную черту, связанную с террористическими актами против общественно, политически значимых фигур, американские спецслужбы не переходят, а вот другие переходят, это спецслужбы Украины, поэтому занимайтесь ими, мы к этому делу не имеем отношения, а если вскроется, что было внешнее участие, то это точно не мы“», — пояснил Евстафьев.

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