Мир 26 июля 2023, 18:47 Политолог Евстафьев рассказал, как выстраивать отношения со странами Африки Политолог Евстафьев заявил, что Россия должна противодействовать влиянию Запада на Африку

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Запад пытается воздействовать на страны Африки в информационно-политическом поле. Россия должна противодействовать этому влиянию. Такой информацией поделился политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Об этом сообщило радио Sputnik.

Специалист пояснил, что страны Запада выбирают для диалога с Африкой агрессивные формы воздействия. Россия же избрала другой путь.

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По словам специалиста, в диалоге со странами континента важно учитывать три аспекта. Во-первых, «Африка знает себе цену». Во-вторых, страны требуют к себе уважения.

«Третье. Африка, к сожалению, является на сегодняшний момент объектом наиболее масштабных информационно-политических манипуляций со стороны Запада. И если мы не начнем этому противодействовать, но противодействовать содержательно, тогда нам будет гораздо сложнее», — пояснил Евстафьев.