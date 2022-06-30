Политолог Евстафьев рассказал, как прошла поездка Путина в Туркменистан

Президент России Владимир Путин посетил Туркменистан с рабочим визитом, где встретился с главами страны, а также президентами Азербайджана, Ирана, Казахстана. Кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев прокомментировал беседу политиков. Об этом сообщило радио Sputnik.

Вреча состоялась в рамках Каспийского саммита. Эксперт заявил, что президенты обсудили ряд актуальных вопросов. Однако самым важным событием мероприятия стало заключение долгосрочных соглашений.

«Это новый этап партнерства с Туркменией по газу и так далее. Это будет иметь очень большое значение», — отметил Евстафьев.