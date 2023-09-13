13 сентября 2023, 16:40
Политолог Евстафьев: последние международные события стали началом новой эпохи
Последние события в международной сфере стали началом новой исторической эпохи. Такое мнение выразил политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в эфире радиостанции Sputnik.
По словам эксперта, качественные контуры нового мира проявились еще во время проведения саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге, где африканские лидеры обозначили некоторые противоречия.
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Событием, которое в очередной раз зафиксировало абсолютно новое состояние мира, стал Восточный экономический форум во Владивостоке, добавил Евстафьев.
Международные отношения
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