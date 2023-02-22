22 февраля 2023, 16:30
Политолог Евстафьев оценил призывы Евросоюза к России по поводу ДСНВ
Кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал призывы Евросоюза к России по поводу Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
На взгляд политолога, таким странам как Франция и Германия стоит быть готовыми к демонстрации ядерных арсеналов, а не призывать Россию к участию в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
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«Евросоюз года три кричал: „Мы с НАТО, мы с Америкой, мы вместе!“. Ну хорошо, если вы вместе, то объединитесь уже в некую единую ядерную коалицию, а мы посмотрим, что у вас есть. Мне лично очень интересно посмотреть, что есть в ядерной области, например, у французов», — сказал Евстафьев.
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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Оружие
Евросоюз
Приостановка ДСНВ
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