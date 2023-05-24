Мир 24 мая 2023, 18:52 Политолог Евстафьев: от визита Мишустина в Китай можно ожидать серьезных результатов

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Официальный визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай имеет новый, очень деловой стиль. От встречи можно ожидать серьезных результатов, сообщил политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в эфире радиостанции Sputnik.

По словам эксперта, визит проходит в новых политических условиях и отличается деловым форматом.

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Мишустина сопровождают представители бизнеса, благодаря чему между странами становится возможным практическое экономическое взаимодействие.

Отмечается, что премьер-министр России прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина 22 мая.