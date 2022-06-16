Политолог Евстафьев описал состояние российско-американских отношений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США находятся в «нулевой точке», а диалог между странами отсутствует. Его слова в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Дмитрий Евстафьев.

Нулевая точка — не значит отрицательная, отметил политолог. Действительно, диалога нет, и США не планируют его возобновлять, однако это не значит, что стерты все контакты между странами.

«Например, между спецслужбами, между техническими дипслужбами, на экономическом уровне. Ведь нефть-то они покупают, правда? Все это говорит о том, что если не диалог, то разговоры присутствуют. Если прекратятся и они, вот тогда мы сможем говорить, что [отношения] хуже некуда», — сказал Евстафьев.