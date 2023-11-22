Мир 22 ноября 2023, 17:23 Политолог Евстафьев: G20 еще может вернуться в пространство здравого смысла

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Кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев заявил, что существует возможность вернуть G20 в пространство здравого смысла для решения важных проблем. Однако снять политизацию уже не получится, отметил эксперт в эфире радиостанции Sputnik.

Виртуальный саммит G20 на уровне глав государств состоится 22 ноября. В ходе встречи выступит и президент РФ Владимир Путин.

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«Мне интересно, с чем туда придут европейские страны. Мне интересно, они в рамках этой Двадцатки хотя бы попытаются обозначить свою позицию? Или за „железным Джо“, который ведет США сам не знает куда, будут эти тезисы повторять? Вот это в действительности главный вопрос», — высказался Евстафьев.

Он назвал нынешние переговоры рубежом, который определит судьбу глобального финансового кризиса.