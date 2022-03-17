Политолог Евстафьев: если европейские жители откажутся от доллара, то экономика США рухнет

Российский политолог-американист Дмитрий Евстафьев заявил, что экономика США может рухнуть, если все жители Европы и половина Китая откажутся от использования доллара. Об этом написало РИА ФАН.

По словам эксперта, американская финансовая система является своеобразной пирамидой. Поскольку она очень хрупкая, то подорвать доллар вполне возможно извне. Например, если Саудовская Аравия и Китай будут вести расчет в юанях, то доллар может просесть. Россия и Индия также могут перейти на китайскую валюту в торговых отношениях.

Политолог отметил, что со временем от долларовой системы могут отпасть огромные сегменты.

«Приведем пример ренты. Русский турист покупает турецкую жвачку. У него — российские рубли, у турецкого продавца — турецкий товар. Но расчет идет в долларах, в движении американская валюта, банки, которые получат выгоду из воздуха, — тоже американские. Доллар — это расчетная единица. Он подразумевает инвестиции, которые опасны во время финансового кризиса, и мировую торговлю. От долларовой системы могут отпасть огромные сегменты, и объем ренты, который имеют США, станет падать», — заключил он.