Политолог: Европа откажется от санкций против России

По данным сайта «Утро.ру», политолог считает, что какие-то новые ограничения могут быть введены Америкой, но Европа в этот раз к ним не присоединится. В первую очередь это касается Германии, из-за того, что это может негативно повлиять на «Северный поток — 2».

«Они не допустят, чтобы различного рода глупость из Восточной Европы и Прибалтики навредила их бизнесу», — уверен Бордачев.