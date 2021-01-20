Политолог: Европа откажется от санкций против России
Политолог Тимофей Бордачев считает, что страны Евросоюза откажутся от введения новых экономических санкций против России. Об этом сообщил журнал «ПолитРоссия».
По данным сайта «Утро.ру», политолог считает, что какие-то новые ограничения могут быть введены Америкой, но Европа в этот раз к ним не присоединится. В первую очередь это касается Германии, из-за того, что это может негативно повлиять на «Северный поток — 2».
«Они не допустят, чтобы различного рода глупость из Восточной Европы и Прибалтики навредила их бизнесу», — уверен Бордачев.