Политолог: Эстонии не выгодно членство Украины в ЕС

Директор Центра политического анализа Павел Данилин прокомментировал слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом сообщило ИА Nation News.

Кальюлайд считает, что Украина к этому не готова. По ее мнению, стране необходимо много всего изменить во внутренней системе, чтобы подходить по стандартам.

Данилин выразил мнение, что Эстонии просто не выгодно вступление Украины в ЕС. Также он уверен, что власти Украины проигнорируют это заявление. По мнению Данилина, это происходит не впервые.