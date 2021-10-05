Политолог Ермолаев предрек полное разорение Украины в ближайшие три года

На Украине в ближайшее время возникнут серьезные внутренние конфликты, которые приведут к полному разорению страны уже в течение трех лет. Такой неутешительный прогноз сделал украинский политолог Андрей Ермолаев.

Специалист заметил в беседе с Ura.Ru, что распри между отдельными организациями могут буквально разорвать государство на части.

На Киеве сейчас, по его словам, лежит огромная геополитическая ответственность. При этом власти Украины зря рассчитывают на ее разделение с партнерами по евроатлантике. Политолог назвал подобное заблуждение свойственным как сторонникам нынешнего президента страны Владимира Зеленского, так и последователям режима предыдущего украинского лидера Петра Порошенко.

Ермолаев считает, что геополитический крах на Украине может наступить уже в течение трех — максимум пяти лет. Сейчас, по его мнению, страна уже находится на грани распада.

Ранее эксперт Виктор Скаршевский тоже предрекал Украине крах, но несколько по другой причине. Он заявил, что главная страны — стремление попасть в Евросоюз и НАТО любой ценой, даже в ущерб собственным жителям. По мнению эксперта, Украину так и не станут воспринимать самодостаточным государством, пока она не прекратит разделять весь мир на два полюса: Россию и Запад.