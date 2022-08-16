Политолог Еремина рассказала, чем для Финляндии обернется сокращение выдачи виз россиянам

Власти Финляндии приняли решение с сентября 2022 года сократить выдачу виз для россиян в десять раз. Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина рассказала, чем для страны обернется такое решение. Об этом сообщил RT.

«Это дополнительный инструмент, как они считают, чтобы разделить российское общество… Попытка внести какой-то разброд и шатание», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что подобная тактика сродни самоубийству. Принимая подобные решения, страна действует в противовес со своими экономическими интересами. При этом страдать от мер будет именно местное население.