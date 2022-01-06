НАТО воспользуется участием РФ в подавлении протестов в Казахстане

Страны НАТО могут использовать вмешательство России в подавление протестов в Казахстане в свою пользу. Об этом в беседе с «360» рассказала политолог и политический обозреватель Наталия Елисеева.

Напомним, российский контингент миротворцев прибыл в Казахстан в рамках Договора о коллективной безопасности. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил помощи в подавлении беспорядков у стран, входящих в ОДКБ. Речь идет о военнослужащих России, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и самого Казахстана.

По ее словам, ситуация неоднозначная, так как 12 января Россия проведет переговоры с НАТО по договорам взаимной безопасности и вопрос участия российских войск в подавлении протестов в Казахстане наверняка будет подниматься.

Что касается возможных обвинений России во вмешательство во внутренние дела суверенного государства, политолог ответила, что в ситуации Казахстана все было выстроено грамотно.

«Токаев обратился не конкретно к России, а к странам — членам ОДКБ. Заявление о вводе контингента делал президент Армении Пашинян, а не Россия», — заявила Елисеева.

Она допустила, что Россия и Белоруссия могли отправить войска в качестве независимых стран, но был использован ОДКБ. Любое участие России в подобных событиях будет использовано странами Запада против России, вопрос только, в какой именно форме.

Елисеева отметила странную реакцию Запада на происходящее в Казахстане.

«Они молчат, реакция никакая. Несмотря на то, что Казахстан на грани хаоса, 12 силовиков убиты, 300 раненых. Мародерство, грабеж, это далеко уже не протест», — заявила она. Она назвала логичным призыв о помощи со стороны Казахстана, поскольку внутренними силами страна не справилась.

Политолог назвала маловероятным сценарий, по которому предстоящие переговоры между НАТО и Россией будут сорваны из-за участия последней в событиях в Казахстане.

«Такой сценарий рассматривать можно, но эти переговоры нужны и странам Запада. Это будет формальный повод обвинить Россию, что она недоговороспособна или пытается отстаивать свои условия», — заявила Елисеева.

По ее словам, формат переговоров Россия — НАТО — это одно, а Россия — США — совсем другое.