Мир 11 сентября 2023, 14:47 Политолог Елисеева: у Байдена есть все шансы проиграть выборы президента

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Политолог Наталья Елисеева заявила, что действующий американский президент Джо Байден имеет все шансы проиграть на выборах 2024 года, если будет выдвигать свою кандидатуру, передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, он может проиграть из-за состояния здоровья и частых ошибок.

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Вновь отдать власть в руки людей, которые не в состоянии нормально управлять страной, избиратели не станут, считает политолог.