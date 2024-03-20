Мир 20 марта 2024, 10:51 Политолог Елисеева сообщила о нарастающих социальных конфликтах внутри Евросоюза

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Политолог Наталия Елисеева в беседе с радиостанцией Sputnik высказала мнение, что в Евросоюзе начали нарастать внутренние социальные конфликты. По ее мнению, это случилось после решения европейских политиков выделять финансовую помощь Украине.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что часть доходов от замороженных российских активов могут направить в Европейский фонд мира. Эти деньги могут пойти на военную помощь Украине.

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«Огромное количество точек социального напряжения, с которыми нужно что-то делать. И все эти точки требуют финансирования. Поэтому вот таким образом пытаются затыкать дыры», — прокомментировала заявление Борреля Елисеева.