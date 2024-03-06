06 марта 2024, 13:49
Политолог Елисеева: Нуланд изжила себя на посту в Госдепе и поэтому уходит в отставку
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд планирует оставить пост в ближайшие недели. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» ситуацию прокомментировала политолог и публицист Наталия Елисеева.
По мнению эксперта, Нуланд уже изжила себя на данной должности.
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«Осталось полгода до выборов президента США, и администрация понимает, что будет ряд изменений на линии боевого соприкосновения», — отметила специалист.
Она также добавила, что власти Соединенных Штатов пытаются за короткий период исправить провал. Однако он будет только усиливаться, считает Елисеева.
США
Отставки
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