Мир 06 марта 2024, 13:49 Политолог Елисеева: Нуланд изжила себя на посту в Госдепе и поэтому уходит в отставку

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Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд планирует оставить пост в ближайшие недели. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» ситуацию прокомментировала политолог и публицист Наталия Елисеева.

По мнению эксперта, Нуланд уже изжила себя на данной должности.

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«Осталось полгода до выборов президента США, и администрация понимает, что будет ряд изменений на линии боевого соприкосновения», — отметила специалист.

Она также добавила, что власти Соединенных Штатов пытаются за короткий период исправить провал. Однако он будет только усиливаться, считает Елисеева.