Политолог Елисеева не увидела повода для волнения после выборов в парламент Германии

На выборах в бундестаг победили социал-демократы, а партия Ангелы Меркель показала наихудший результат за все время. Однако опасаться каких-то серьезных последствий после прихода канцлера с новым курсом не стоит — он будет уделять особое внимание внутренним делам страны, а не внешней политике. Об этом в разговоре с «360» рассказала политолог Наталия Елисеева.

«Внешняя политика для возможного будущего канцлера, она никогда не была в числе его приоритетов. Сейчас будет, если действительно канцлером станет представитель социал-демократов, то нужно понимать, что, вероятно, [его] деятельность будет направлена на внутреннюю политику», — объяснила Елисеева.

По словам политолога, социал-демократы по поводу России настроены позитивно, однако отношения Германии и РФ в будущем будут зависеть от настроения европейской общественности. Елисеева отметила, что обольщаться на этот счет не стоит, так как были случаи, когда после комплиментов в адрес России немецкое руководство поступало вразрез со своими дружественными заявлениями.

«Будем смотреть на конкретные действия, если [председатель СДПГ Олаф] Шольц станет новым канцлером [Германии]», — подытожила политолог.

Ранее ЦИК Германии сообщил, что по результатам со всех округов, выборы в бундестаг выиграли социал-демократы (СДПГ). В парламент прошли 206 депутатов от этой фракции.