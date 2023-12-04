Мир 04 декабря 2023, 15:26 Политолог Елисеева назвала протесты на польско-украинской границе новым стандартом ведения внешней политики

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Акции протеста водителей на польско-украинской границе можно считать новой нормой для внешней политики, в особенности по отношению к соседним государствам. Об этом сообщила политолог Наталия Елисеева сайту телеканала «Звезда».

По словам эксперта, взаимоотношения между странами продолжат развиваться с учетом внешнеполитической тенденции.

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«Если мы сейчас посмотрим на всю внешнюю публичную политику, то она строится на каких-то попытках отомстить, навредить», — подчеркнула Елисеева.

Она также отметила, что у Польши свои взгляды на вступление Украины в Евросоюз и ее допуск к европейским рынкам.